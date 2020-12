LAVORO

MESTRE Il Covid stravolge non solo le vite delle persone e delle famiglie, la sanità e l'economia, ma anche i dati sugli infortuni sul lavoro. Tra gennaio e ottobre, infatti, quasi il 40% di essi sono stati dovuti proprio all'impatto del coronavirus, che in termini assoluti, in Veneto, significa 332 vittime su 860. Non solo: le denunce di infortunio non mortale legate al Covid sono state 66.781, pari al 18% di tutte quelle per infortunio in occasione di lavoro. A evidenziare, in numeri e percentuali, quale sia l'impatto dell'emergenza sanitaria che sta segnando quest'anno nefasto, è l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering di Mestre, punto di osservazione privilegiato e di lunga data in materia. Dal rapporto emerge che le morti bianche mostrano un volto nuovo, visto che a rimetterci la vita, sul posto di lavoro, ora non sono solo gli addetti nel settore delle attività manifatturiere, delle costruzioni e dei trasporti, deceduti più frequentemente per caduta dall'alto o per schiacciamento. Il contagio da coronavirus, infatti, è alla base di tante tragedie che hanno colpito impiegati, operatori delle segreterie e degli affari generali, medici, infermieri, fisioterapisti, portantini, bidelli, addetti alle pulizie, ma anche dipendenti di alberghi, ristoranti e navi. Un dramma nel dramma, una piaga che s'insinua in un'altra piaga spiega l'ingegnere mestrino Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio con sede in via Don Tosatto E' necessaria l'applicazione di rigidi protocolli per la sicurezza in termini di contenimento della diffusione del Covid, soprattutto in ambito non sanitario dove la percezione del rischio probabilmente non è altrettanto elevata. Oltre 9 vittime su 10 rientrano nell'Industria e Servizi e in questa macroarea il 21,6% delle denunce con esito mortale riguarda il settore Sanità e Assistenza sociale. Nel dettaglio, nell'11,4% dei casi si tratta di impiegati, addetti alle segreterie e affari generali, il 10% è costituito da tecnici della salute, il 6,6% sono medici. Per quanto riguarda, invece, le denunce relative a infortuni con esito non mortale, in Veneto sono state 66.781 su un totale di 421.497, il 15,8% del totale, che diventa il 18% rispetto agli infortuni rilevati in occasione di lavoro: sette su dieci riguardano donne. La quasi totalità, il 98%, delle denunce di infortuni non mortali dovuti a contagio da Covid rientra nell'Industria e Servizi e ancora una volta è il settore Sanità e Assistenza sociale a far rilevare il maggior numero di denunce, il 70% del totale. Nel dettaglio, quattro infortuni su 10 coinvolgono infermieri e fisioterapisti, seguiti dagli operatori socio sanitari nelle case di riposo col 20%, dai medici col 10,1% e dagli operatori socio assistenziali nelle strutture ospedaliere con l'8,4%. Da Mestre, insomma, emerge un quadro sconfortante. Questi dati, per la loro drammaticità, devono scuotere le coscienze dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi sottolinea Rossato affinché mettano in atto tutte le procedure necessarie per evitare la diffusione del coronavirus. Ci sono gli strumenti e sono efficaci, primo tra tutti il Comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo anti contagio. (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA