«L'intesa raggiunta nella notte tra Governo e parti sociali sull'aggiornamento delle misure di contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro è di grande importanza per avviare la Fase 2.

È infatti fondamentale garantire la piena sicurezza e la tutela della salute di tutti per far riprendere le attività evitando al massimo i rischi di una retromarcia».

Lo ha affermato ieri in una nota il sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella.

«Sono certo - prosegue Martella - che in questo delicato impegno ognuno, dagli imprenditori ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, farà la sua parte.

Esprimo in questo senso l'apprezzamento per la decisione del Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, di aprire un tavolo con aziende e sindacati per concordare un patto per la ripresa sicura.

Un'iniziativa che va esattamente nella direzione di una assunzione di responsabilità comune per gestire al meglio la delicata fase della ripartenza.

Mi auguro che questa modalità di condivisione e di adozione di linee guida, anche tarate in modo mirato sulle dinamiche territoriali, possa essere estesa a tutto il Veneto.

Questo perché la nuova messa in moto dell'economia di questa regione è di importanza cruciale per l'Italia nel suo complesso.

Tanto più, a livello veneto, si procederà in modo compatto e rispettoso delle diverse esigenze in gioco - conclude Martella - tanto più si innescherà infatti un circolo virtuoso per l'intero sistema Paese».

