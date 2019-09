Lavoro, l'estate più difficile alcune crisi restano aperte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIAVVIO LENTOPORDENONE L'estate che sta andando in archivio sarà ricordata come quella più difficile - sicuramente dell'ultimo decennio, o forse anche più - sul fronte delle crisi aziendali e del lavoro. In particole luglio e agosto (nonostante la tradizionale pausa feriale) sono stati due mesi terribili sotto l'aspetto delle difficoltà che il mondo del lavoro ha dovuto affrontare. ESTATE BOLLENTETra fallimenti, concordati e chiusure di stabilimenti hanno tremato quasi quattrocento posti di lavoro, con l'indotto sono molti di più. Non...