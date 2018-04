«Lavoro festivo regolato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NUOVE OCCUPAZIONIROVIGO «No al lavoro durante i giorni festivi». Diego Marcomini, della Fisascat Cisl, in unione alle altre rappresentanze sindacali, ribadisce la necessità di regolamentare gli orari di commessi e cassieri durante i giorni festivi.LIMITI CONTRATTUALI«Va specificato - spiega il sindacalista - che il contratto nazionale per le domeniche pone obblighi limitati: ad esempio, non sono obbligati a prestare servizio i part-time che non hanno la domenica prevista nel contratto, chi ha figli minori di tre anni e i lavoratori che...