Lavoro e sicurezza sono le priorità di Luigi Brugnaro, che ieri, nel suo debutto a Ca' Farsetti per presentare la nuova Giunta, ha attaccato a più riprese il Governo con il solito stile. Prima stoccata sulla sicurezza: «Con i nostri vigili abbiamo fatto vedere che siamo bravi, che possiamo lavorare bene contro la criminalità, ma non ci basta più. Vogliamo che anche lo Stato faccia la sua parte mettendo a Venezia più uomini e mezzi». Sul fronte lavoro, «dobbiamo rilanciare porto Marghera, il vetro di Murano. Ora vogliamo che parta la Zes (Zona economica speciale) - ha premesso -. Il Governo che, sapete, è fatto tutto di gente del Sud, ha detto che vuol iniziare dal Sud con le Zes. Perché non anche le Zes del nord? Faremo un percorso di chiarezza, lo spiegheremo alle mamme che chiedono il lavoro per i loro figli. A Roma hanno fatto un decreto per togliere i bomboloni da Chioggia. Puro populismo, ma che altri programmi avete oltre a impedire?». Bordate anche ai ministri assenti a Venezia: «Io mi fido del presidente Conte, ma qualche ministro deve finire di fare politica. La campagna elettorale è finita. Vogliamo che la De Micheli (il ministro delle Infrastrutture, ndr) che ha bloccato tutto a Marghera lo capisca. Lei e il ministro dell'Ambiente (Sergio Costa, ndr). Mi auguro di vederli e di sentirli, almeno adesso».

Fullin a pagina II e III

