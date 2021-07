Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORO DA CASAPORDENONE L'anno scorso negli uffici pubblici lo smart working era stato utilizzato molto, con punte che vedevano anche l'85% degli addetti lavorare da casa. Dalla scorsa primavera gli uffici si sono via via ripopolati. Anche se, in qualche caso, non sono mancate le proteste dei cittadini-utenti perché non riuscivano a contattate il servizio o a chiudere qualche pratica online. Ma com'è ora la situazione del comparto pubblico...