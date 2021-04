Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONA' DI PIAVE«Ho avuto esperienze negative con altri vaccini, per questo voglio aspettare ancora prima di farmi quello contro il Covid-19. Sono disposta ad accettare la sospensione fino a fine anno». Il pensiero espresso è quello di una oss, operatrice socio sanitaria, dipendente da anni alla casa di cura Rizzola. Una di quelle persone impiegate, l'anno scorso così come in questo periodo, nel reparto che la struttura privata (ma...