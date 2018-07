Lavoro, c'è il bonus per le stabilizzazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Subito, all'interno del decreto dignità, gli incentivi in favore delle aziende che assumono a tempo indeterminato o che trasformano in rapporti stabili contratti a termine. Poi, con la legge di Bilancio, il taglio al cuneo fiscale, selettivo, in favore di alcuni settori. Tra i quali, in via prioritaria, le aziende manifatturiere del Made in Italy ed alcune articolazioni di Industria 4.0. La strategia di rilancio dell'occupazione e di contrasto alla precarietà del governo si articola in due tappe. Palazzo Chigi aveva...