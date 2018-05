Lavoro agile: qui l'avanguardia veneta il car pooling sarà il trasporto del futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOBELLUNO Tre aziende e oltre un migliaio di lavoratori coinvolti: la strada verso il futuro è ormai tracciata. Ed è una strada che porta allo smart working. In altre parole, il lavoro caratterizzato dall'assenza di vincoli in termini di spazi e orari. Alla prospettiva aderiscono Marcolin, Unifarco e Cooperativa Cadore: queste realtà, da oltre un anno, stanno sperimentando servizi, modelli organizzativi e modalità di lavoro agile. Come il car pooling: ovvero, l'utilizzo condiviso di auto private tra un gruppo di persone.LA...