LE PREOCCUPAZIONI

BELLUNO Sempre più in sofferenza le Terapie Intensive. Ieri contavano 15 ricoveri. Ma non è l'unico dato preoccupante. Circa un quinto delle persone positive che si trovano negli ospedali bellunesi hanno una situazione impegnativa, quindi grave. «Precisamente sono 39 (su un totale di 180 ricoveri, ndr) ha detto ieri mattina il direttore generale Adriano Rasi Caldogno Tra questi, 12 si trovano nella fascia d'età tra i 50 e i 69 anni. AltrE 51 persone sono in condizioni meno critiche ma severe. Questi numeri sono importanti per capire che con questo maledetto virus non si scherza. Abbiamo diverse persone con età ben lontane dall'essere considerate anziane».

IL BOLLETTINO

I dati sono stati forniti dall'azienda sanitaria prendendo in considerazione i ricoverati nelle Terapie intensive e nell'area sub-intensiva che la Regione chiama non critica. Su un campione di 100 persone, 38 hanno tra i 70 e i 79 anni, 28 tra gli 80 e gli 89, 22 tra i 50 e i 69, 7 tra i 15 e i 49 e solo 5 hanno più di 90 anni. «I numeri sono ancora veramente rilevanti ha continuato Rasi Caldogno con una incidenza significativa nell'Agordino dove abbiamo rafforzato l'offerta drive-in tamponi. Il mio appello è rivolto a tutti: cercate di comprendere l'impegno di questo periodo gravoso sia per la struttura sanitaria che per la popolazione. Abbiamo migliaia di positivi a domicilio. Una parte non trascurabile di essi è asintomatica ma ce ne sono tanti con sintomi lievi o di media entità». Ieri sono stati scoperti altri 155 nuovi positivi. Numeri che poi influenzano i ricoveri negli ospedali. I posti letto occupati sono più o meno stabili: a 180 e rimane quindi alto. Le Terapie Intensive sono passate da 13 (dato fornito ieri mattina da Azienda Zero) a 15 in serata (fonte Usl 1 Dolomiti). Diminuiscono i pazienti in area non critica. Sono 112 (-10). Ma aumentano quelli negli ospedali di comunità passando da 45 a 54.

I DECESSI

Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 4 morti: un 70enne ricoverato in Rianimazione a Feltre, un 59enne in Rianimazione a Belluno, e poi due 80enni, uno che si trovava in Geriatria e l'altro in Pneumologia. «Al di là della stagione invernale che di solito vede un aumento dei ricoveri per le patologie che tutti conosciamo - ha sottolineato il direttore generale Rasi Caldogno gli ospedali sono sotto pressione. Continuiamo a monitorare con grande attenzione l'andamento della curva dei ricoveri che è stazionaria ma su livelli elevati».

ULTERIORI POTENZIAMENTI

Su indicazione della Regione, l'azienda sanitaria sta già preparando «gli scenari per ulteriori potenziamenti nelle Terapie Intensive e nell'area sub intensiva. Ci auguriamo che in questo periodo festivo non sia necessario attivare ulteriori posti letto ma è nostro dovere prepararci a ogni evenienza». Le case di riposo meritano un capitolo a parte. «È sempre stato un fronte da controllare con grande attenzione ha spiegato Caldogno Attualmente i maggiori contagi sono relativi alle rsa di Belluno, Feltre e Longarone. Ci sono altre situazioni meno rilevanti ma comunque seguite con particolare cautela dalle nostre strutture distrettuali». Nel frattempo continua l'attività di supporto da parte delle unità Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che risultano fondamentali non solo per le persone positive che si trovano bloccate a casa e hanno bisogno di assistenza ma anche per le stesse case di riposo. L'Usl 1 Dolomiti ha già deliberato l'assunzione di ulteriori medici che andranno a potenziare queste unità presenti a Belluno, Feltre e in Cadore. E non è escluso che in futuro potranno essere estese ancora per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Davide Piol

