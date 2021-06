Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORI SULLE STRADEBELLUNO I mondiali Cortina 2021 sono finiti, ma anche quella che sta per iniziare sarà un'altra estate di cantieri sulle strade bellunesi. Se ne contano 11 solo sulla statale 51 d'Alemagna, 7 concentrati a Longarone, dove, come emerge dai flussi di traffico registrati da Anas nel 2020 transitano in media 10mila veicoli al giorno. Ma non è finita. A questi cantieri si sommano la chiusura notturna della galleria Comelico...