Lavori sul porfido: chiuso l'accesso a piazza Duomo

LO STOPTREVISO Cantiere in via Battisti per i lavori di riposizionatura del porfido. Ma il primo giorno è filato tutto liscio. Decisamente contenuti i disagi per il terzo stralcio dei lavori in piazza Duomo, complice anche la stagione di chiusura delle scuole. Ieri sono ripresi i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido in Piazza Duomo, con il completamento del tratto di Via Cesare Battisti dal civico 14/a a Via Riccati. La durata prevista per i lavori è di 40 giorni. DEVIAZIONI L'accesso a Piazza Duomo sarà consentito da Via...