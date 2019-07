Lavori socialmente utili, 28 posti nei prossimi due anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVOROVENEZIA Tornano i lavori socialmente utili, un'opportunità per le persone più fragile di entrare nel mondo del lavoro. La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, ha approvato la delibera che autorizza il Comune a presentare in Regione un progetto di lavori di Pubblica Utilità Venezia LPU 2019.«Dopo le positive esperienze degli anni precedenti - spiega l'assessore -, in particolare quella del 2018 quando al progetto di lavori di pubblica utilità hanno aderito a Venezia 28 lavoratori che...