Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CANTIERIBELLUNO Sanificazioni, lavori in corso, prefabbricati a noleggio. A pochi giorni dalla prima campanella fervono i preparativi per il secondo avvio di anno scolastico ai tempi del Covid. Gli obiettivi sono gli stessi dell'anno scorso: garantire la distanza tra gli alunni, un ambiente sano e maggior facilità di igienizzazione di classi e palestre. La speranza è che tutto sia pronto per la prima campanella, che suonerà il 13 di...