LAVORI PUBBLICIVENEZIA Una città come Venezia, che con l'acqua vive in simbiosi continua, deve anche poter garantire la fruibilità delle sue strade. È questo un tasto che il sindaco Luigi Brugnaro pigia ad ogni occasione pubblica. Da un lato certamente c'è l'appoggio all'attività del porto e al mantenimento dell'accessibilità nautica per le navi. Dall'altro c'è anche la fruibilità minima per i cittadini e soprattutto per i servizi di emergenza.L'occasione per rilanciare il piano di investimenti sullo scavo dei rii è stata data dal...