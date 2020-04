LAVORI PUBBLICI

VENEZIA Il Comune di Venezia è pronto a fare la sua parte per aiutare le imprese nel difficile sentiero di ritorno alla normalità, a partire dalla prossima settimana, quando le imprese potranno ricominciare a lavorare, sia pure con vincoli di sicurezza più stringenti. Questo significa pagare prima e pagare più spesso, mano a mano che i lavori vanno avanti, per iniettare liquidità nel sistema e consentire alle aziende di pagare dipendenti e fornitori. Insomma, di far andare l''intera filiera delle costruzioni.

È lo spirito dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta a Giunta comunale, che ha appunto lo scopo di attenuare gli impatti economici delle misure governative di contenimento della pandemia Covid-19 sulle imprese appaltatrici.

«Non che prima fossimo dei cattivi pagatori - spiega Zuin - anzi. Nel 2019 abbiamo pagato mediamente con 8,5 giorni di anticipo rispetto alla scadenza e nel primo trimestre 2020 abbiamo ulteriormente ridotto i tempi pagando con 11 giorni di anticipo. Con il nuovo provvedimento abbiamo dato indicazioni agli uffici di adottare le misure necessarie anche al fine di pagare più frequentemente».

Questo perché la dichiarazione dello stato di emergenza e i provvedimenti legislativi e amministrativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Capo Dipartimento della Protezione civile, volti al contenimento e al contrasto della diffusione del Coronavirus, hanno necessariamente comportato notevoli impatti sullo svolgimento delle attività economiche.

Come funzionerà nel concreto questa azione? La Giunta ha dato mandato alla Direzione lavori pubblici e finanziaria di adottare tutti i provvedimenti opportuni al fine di emettere stati di avanzamenti lavori con cadenza anticipata rispetto ai limiti finanziari previsti dai singoli contratti purché superiori ad una soglia di ragionevole accettabilità o rispetto alle cadenze temporali parimenti previste dai contratti. Quindi, liquidare le fatture relative ai certificati di pagamento emessi in tempi sensibilmente più brevi di quelli disciplinati dai singoli contratti o di quelli massimi previsti dalla normativa.

«Voglio innanzitutto ringraziare il sindaco e la Giunta per la sensibilità e in particolare la velocità nel recepire la nostra proposta - è il commento di Giovanni Salmistrari presidente di Ance Venezia - e spero sinceramente che questo esempio di collaborazione concreta per uscire tutti insieme da questa crisi imprevista e imprevedibile venga seguito anche da tutte le altre amministrazioni pubbliche del territorio ed anche dai committenti privati in questo momento fondamentale per la sopravvivenza delle nostre aziende». (m.f.)

