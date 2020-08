LAVORI PUBBLICI

MESTRE Parte del parcheggio resta a verde, tutelando il tracciato e gli elementi di interesse storico. Lo ha chiesto la Soprintendenza e se ne è fatta carico la giunta comunale di Venezia, che nell'ultima seduta ha dato via libera al progetto definitivo per il parcheggio di forte Marghera. Si è data così risposta a osservazioni e richieste avanzate negli ultimi mesi, con l'obiettivo di arrivare a mettere a disposizione dei frequentatori del forte il nuovo parcheggio entro la primavera del prossimo anno, rendendo più agevole l'area di sosta spesso affollata ma attualmente scomoda a causa di buche, vegetazione e polvere. «Si è conclusa una fase di dialogo durata mesi - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto -. Abbiamo quindi modificato il progetto secondo le indicazioni ricevute dalla Soprintendenza, che chiedeva di preservare le caratteristiche naturalistiche, storiche e culturali, con le testimonianze di ingegneria militare, i movimenti di terra e i sistemi di fortificazione».

L'INTERVENTO

In pratica si chiedeva di mantenere parte del parcheggio a verde, recuperando il tracciato originale di connessione tra il forte e gli avamposti esterni. Il progetto, già presentato a inizio estate, prevede di mettere in sicurezza i 50 posti auto del parcheggio di sassi e gli altri 149 a prato. La spesa complessiva di 1,5 milioni di euro comprende anche la realizzazione di 131 posti auto nella nuova parte di parcheggio più esterna, vicina ai capannoni di via Forte Marghera. «Abbiamo cercato di far rientrare l'opera nel piano complessivo di riqualificazione urbana, collegandola quindi ai percorsi ciclabili e pedonali senza trascurare il fatto che si tratta di un sito di pregio - aggiunge l'assessore -. Considerato l'aumento dei visitatori negli ultimi anni, diventava necessario e urgente mettere in sicurezza i luoghi in cui si parcheggia, con un occhio di riguardo alle fasi di manovra che non devono interferire con la nuova ciclopedonale che collega via Torino a viale San Marco, passando appunto per il forte». Altro aspetto su cui si vuole lavorare, è garantire al forte una sorta di esclusività: «Vogliamo fare in modo che venga utilizzato dagli utenti del forte e che non diventi un parcheggio per chi deve prendere l'autobus o andare al campo di atletica, a meno che non si tratti di eventi particolari. L'obiettivo è non perdere la funzione originaria». «Considerati i tempi per il progetto esecutivo e l'indizione della gara - conclude Zaccariotto -, crediamo di poter far partire i lavori all'inizio del 2021 e di avere il nuovo parcheggio in primavera».

L'EDIFICIO 34

Una seconda delibera, approvata nella stessa seduta, riguarda invece l'approvazione del progetto per il recupero dell'edificio 34, che si trova alle spalle di una delle casermette, sul lato a est. Sommersa da vegetazione e rovi, la struttura è in pessime condizioni e richiede una ristrutturazione complessiva. Lì la giunta vuole realizzare altri bagni per i frequentatori della baia (che attualmente usano i bagni chimici o si spostano nell'area dei ristoranti) e ha stanziato per l'intervento 280 mila euro tramite fondi della Legge Speciale. «La struttura è in stato di degrado, la copertura è crollata e la vegetazione la ricopre totalmente - aggiunge l'assessore -. Ma si trova in posizione baricentrica rispetto all'edificio 29, la casermetta, e si presta a essere utilizzata per i servizi igienici». Si tratta di una struttura molto grande, di circa 120 metri quadrati, tanto che inizialmente era stata avanzata anche l'ipotesi di farne un bar o un punto ristorazione, recuperando bagni altrove. E invece si è deciso di realizzare lì i servizi igienici, che saranno separati per maschi e femmine in due sezioni dotate entrambe di bagno per disabili. Sarà installato poi un impianto di riscaldamento e di raffreddamento.

Melody Fusaro

