LAVORI PUBBLICIMESTRE Niente ferie quest'anno per i cantieri aperti in città: a parte questa settimana di Ferragosto, per il resto si continua a lavorare, e quelli nel settore delle manutenzioni scolastiche non chiudono nemmeno in questi giorni, escluso naturalmente il 15 agosto. Qualche inquilino di edifici privati si arrabbierà con gli amministratori perché le manutenzioni sono ferme fino a settembre, ma non si possono fare confronti con la marcia innestata dal Comune. Il simbolo di questi giorni di festa è il nuovo mercato fisso di via...