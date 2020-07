LAVORI PUBBLICI

MESTRE Al momento si vedono solo le macerie, conseguenza della demolizione delle rampe del sovrappasso che collega via Torino a via Libertà. Ma i lavori del maxi-cantiere da quasi 15 milioni di euro che ridisegnerà la viabilità fra Mestre, Venezia, il Vega e l'ara di via Torino sono già a buon punto. L'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto ha fatto il punto ieri con i tecnici dopo avere sperimentato la pista ciclabile tra via Torino, Forte Marghera e viale San Marco. «Abbiamo ultimato la demolizione delle rampe esistenti» dell'attuale sovrappasso. Nel frattempo è in corso il «consolidamento delle strutture dei pili», che in base al progetto sorreggeranno il nuovo svincolo sopraelevato per l'accesso a via Libertà. «Sul lato del Vega - prosegue l'assessore - stiamo procedendo con le opere propedeutiche alla riconfigurazione dei binari che portano a via dei Petroli». Questi infatti dovranno essere spostati di alcuni metri per fare spazio alla rotatoria prevista dal progetto. Ma sul posto sono già arrivate le gru che, una volta spostati i binari, serviranno a gettare le fondazioni della galleria sotto la quale correrà la nuova via Libertà.

Naturalmente ci vorrà del tempo: l'opera, affidata a una cordata di imprese guidata da Brussi costruzioni di Nervesa della battaglia, prevede un piano di lavori della durata di 32 mesi, poco meno di tre anni. Una volta chiuso il cantiere, il polo di via Torino sarà collegato direttamente all'area produttiva e della ricerca del Vega e di Porto Marghera. A mettere lo zampino fra le ruote del cronoprogramma, destinato originariamente a chiudersi nell'aprile del 2022, ci si è messa l'emergenza sanitaria, che ha bloccato l'approvigionamento delle materie prime alle imprese che si sono aggiudicate l'appalto.

I lavori sono ripartiti agli inizi di maggio e, complice lo scarso traffico legato all'emergenza coronavirus, hanno consentito di recuperare, almeno in parte, un po' del tempo perduto. È ancora probabile però uno slittamento dei tempi rispetto a quanto previsto in origine. Ciò significa che anche la mobilità leggera con il collegamento della rete ciclabile subirà un rallentamento. Da anni del resto gli amanti delle due ruote reclamano l'abbattimento della barriera fra via Ca' Marcello e la ciclabile di via Libertà che porta a Venezia. Per un bel po' di tempo le biciclette dovranno accontentarsi del sottopasso esistente alla fermata di Porto Marghera per sbucare dall'altra parte della strada e lanciarsi verso la laguna e il centro storico.

