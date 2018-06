CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORIPORDENONE Il valore degli immobili sta andando a picco e il mercato immobiliare sopravvive grazie alla vendita dell'usato a prezzi che gli addetti ai lavori definiscono da asta giudiziaria. Inoltre in provincia ci sono circa 35 mila case sfitte, delle quali oltre 2 mila in città. Nonostante ciò, le gru e i cantieri spuntano come funghi e lanciano un segnale di speranza su una possibile ripresa e anche sul riscatto del patrimonio immobiliare esistente. Le nuove costruzioni, quelle che consumano suolo, in verità, lasciano di gran lunga...