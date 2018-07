CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORIPADOVA Proseguono velocemente i lavori di adeguamento della condotta fognaria di via Crescini, quartiere Santa Rita, la cui chiusura aveva provocato vivaci proteste da parte di residenti e commercianti. AcegasApsAmga sta lavorando alla triplicazione della portata della condotta fognaria, un intervento indispensabile per scongiurare i periodici allagamenti della zona.GLI STRALCI«Abbiamo deciso di procedere a stralci in quanto si tratta di interventi invasivi, il primo stralcio prevede lo scavo su via Crescini fino all'incrocio con via...