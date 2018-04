Lavori in via del Maglio, ma i parcheggi resteranno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È partita in via del Maglio la costruzione della pista ciclabile che costituisce il primo tassello e il primo dei quattro cantieri per realizzare la grande ciclopedonale dei parchi. Il percorso completo, una volta terminato, attraverserà sia zone urbane sia naturalistiche collegando i parchi San Valentino, San Carlo e del seminario. L'intervento globale è realizzato dal Comune con i fondi europei Pisus per un totale 405mila euro. Il termine dei lavori in via del Maglio, cominciati martedì, è previsto in circa 20 giorni. Poi si passerà...