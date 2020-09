LAVORI IN CORSO

MESTRE I conti, per chi governerà Ca' Farsetti nei prossimi cinque anni, si faranno adesso, quando i rappresentanti della coalizione di Luigi Brugnaro si guarderanno in faccia per formare la Giunta che trainerà la città al 2025. Per il sindaco, forte del 54,13% dei consensi, la squadra che vince non si cambia: vale per il roster della Reyer reduce da due campionati vinti nelle ultime tre stagioni, a maggior ragione per i colleghi che lo hanno aiutato in questi anni a cambiare motore alla macchina comunale. Magari con qualche innesto mirato: è il caso di Andrea Tomaello, trentenne commissario provinciale della Lega forte di un'esperienza a Bruxelles e a Roma, dov'era assistente dell'ex ministro Fontana. Per lui, in base alle intese maturate nei mesi scorsi, è pronta la poltrona di vicesindaco che nella scorsa consiliatura era di Luciana Colle.

LE RICONFERME

Conferma pressoché certa poi per Michele Zuin (Forza Italia), l'assessore al Bilancio che ha consentito di raddrizzare i conti di Ca' Farsetti e di gestire i problemi della casa da gioco. La sua nomina farebbe scattare l'elezione in Consiglio di Deborah Onisto, prima dei non eletti di Forza Italia. Nella Giunta ci sarebbero poi quattro posti per altrettanti assessori uscenti eletti nella civica fucsia del sindaco: primo fra tutti Simone Venturini, mister preferenze con 1.463 preferenze personali (per le quali ieri ha ringraziato sui social i suoi elettori) che guidava già l'assessorato alla Coesione sociale. Il pallottoliere dei voti ottenuti premia poi Renato Boraso (1.034 preferenze) che prenota l'assessorato a Mobilità e Trasporti e l'assessore uscente a Turismo e Toponomastica Paola Mar. Probabile anche la riconferma di Massimiliano De Martin a Urbanistica ed Edilizia privata, anche se in casa fucsia c'è un certo fermento fra consiglieri che, forti dei voti ottenuti, ambiscono a un posto al sole: come il sindaco di Pellestrina Alessandro Scarpa Marta (944 preferenze personali), Paolino D'Anna, già consigliere delegato ai problemi del Lavoro, e Laura Besio, vicepresidente dell'Ipav. In questo caso resterebbe fuori però Paolo Romor, assessore al Personale e punto di riferimento della lista al Lido.

GLI ALTRI PARTNER

Ma i conti, è logico, si fanno anche con gli alleati. In primo luogo con la Lega, secondo partito della coalizione con oltre il 12,36% dei voti: oltre a Tomaello, il Carroccio ha prenotato due posti in Giunta, possibilmente per Commercio e Sicurezza. In pole position c'è Riccardo Brunello, commercialista di 33 anni e una lunga militanza nel partito, dove ricopre il ruolo di coordinatore comunale, oltre a Sebastiano Costalonga, dirigente dell'Ugl approdato in Lega dopo una lunga militanza in An, che potrebbe essere preferito a Silvana Tosi, la più votata con 398 preferenze. Ai Fratelli d'Italia (6,56% dei voti) spetterebbe un assessorato destinato a Francesca Zaccariotto, che già ricopriva il referato ai Lavori pubblici. Ma i giochi non sono ancora fatti, perché è in corso un ricalcolo dei voti che potrebbe far scattare un terzo consigliere a scapito della lista fucsia. Un'eventualità che porterebbe Fdi a chiedere un altro assessorato. E il subentro in Consiglio di due candidate, Maika Canton e Helenia Baban.

Lavori in corso, dunque, per Brugnaro e alleati, senza escludere l'eventualità di ricorrere a figure esterne per i ruoli scoperti. Nella partita ci sono poi le deleghe assegnate in passato a semplici consiglieri, che il Brugnaro-bis potrebbe riproporre con alcune correzioni. Fra pochi giorni se ne saprà di più.

Alberto Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA