IL CASO

BELLUNO Senza fine. Quella che si è aperta domenica è la seconda estate di code chilometriche a causa dei lavori nelle gallerie in autostrada A27. La fine dei cantieri nei tunnel è annunciata per metà luglio e addirittura per questa settimana nel lungo il traforo tra Ponte e Alpago. Ma l'ennesima stagione di cantieri non può che scoraggiare che decide di venire in montagna. E le code diventano un caso politico: la Provincia scrive a Autostrade per l'Italia. In tutti questi anni di lavori, e anche prima dell'avvio di queste ultime ispezioni, la Provincia e i comuni bellunesi non sono mai stati coinvolti: mai è stato annunciato dalla società autostradale i disagi che si sarebbero potuti verificare.

L'ODISSEA

C'è chi ha fatto cinque ore di viaggio per rientrare nel Trevigiano domenica, dopo una giornata di montagna in Cadore. A questo prezzo anche «uno che ha le Dolomiti nel sangue» rinuncia. Lo hanno detto e scritto sui social in molti domenica, proprio mentre erano in coda, postando scatti e sfogando rabbia. Non era stata annunciata come una giornata da bollino nero per la viabilità. Ma quando si parte o si scende dal Bellunese, imboccando l'eterno cantiere che è l'autostrada A27, ogni giornata è da bollino nero. Le code sono iniziate fin dalle 16 a scendere, con 5-6 chilometri tra Vittorio Veneto Sud e il Fadalto, ma anche a salire fin dalla mattina e poi, nel pomeriggio, per un incidente a Vittorio Veneto sud. E i disagi non saranno gli ultimi: Autostrade per l'Italia spiega l'intervento di lavori che è in corso sarà terminato entro metà luglio.

UNA SOLA CORSIA

Da due anni a questa parte si viaggia su un'unica corsia nelle gallerie, che si trovano nel tratto dopo Vittorio Veneto sud fino a Belluno. Questo perché sono spesso a doppio senso di marcia, compresa la lunga Cave, che conta quasi 4mila metri. Proprio questo tunnel è soggetto in questo periodo a ispezioni di Autostrade Per l'Italia. Si tratta di un piano condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti scattato dopo il lockdown e che va portato a termine entro metà luglio. Fino ad allora i disagi saranno assicurati, ma ormai i bellunesi e i pendolari della montagna non credono più che questo eterno cantiere abbia una fine: sanno che poi spunterà ancora qualcosa che renderà per l'ennesima volta l'A27 un percorso ad ostacoli. Ormai sono 2 anni che va così, con un'estate da incubo anche nel 2019.

AUTOSTRADE

È iniziato l'8 giugno scorso sulla A27 Venezia-Belluno il piano di ispezioni delle gallerie. Le squadre operai sono state potenziate e lavorano 24 ore sui 24: vengono impegnati circa 50 tecnici e 10 piattaforme, oltre a tutti gli altri mezzi funzionali alla gestione della segnaletica stradale. Non è stato possibile iniziare nel periodo di lockdown, perché l'esigenza si è presentata successivamente. «L'attività di ispezione in corso - spiegano - è stata avviata ad integrazione della prima fase del piano dei controlli di sicurezza attivato lo scorso gennaio su tutte le 587 gallerie della rete. La seconda fase integrerà l'ispezione con perforazioni, videoispezioni, prelievi di materiale a test di laboratorio e consentirà la definizione di eventuali ulteriori interventi manutentivi straordinari ritenuti necessari». E la prima fase infatti aveva causato disagi a inizio anno. L'estate scorsa invece era emerso un problema alla volta della Monte Baldo, galleria situata nel tratto tra Vittorio Sud e Vittorio Nord. Lì i lavori, ora nella fase 2 di ispezioni, proseguiranno fino a metà luglio. Nel fornice nord della galleria Cave, tra Fadalto e la barriera di Belluno, invece, stanno per concludersi questa settimana.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA