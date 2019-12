Lavori finalmente partiti a Cancia Il Provveditorato ha traslocato

EMERGENZE E TRASLOCHI

BELLUNO Uno dei settori strategici gestiti da Palazzo Piloni rimane quello della Difesa del Suolo. Il 2019 è stato chiaramente l'anno della ricostruzione post-Vaia. Ma non sono mancate nuove emergenze e nuove ondate di maltempo. «Abbiamo messo in campo opere per circa 10 milioni di euro, nella ricostruzione post-Vaia - ha spiegato il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi -. Il piano triennale prevede opere da 17 milioni. Nel 2019 sono partiti anche i lavori a Cancia, che attendevano da molti anni. Si tratta di un'operazione da 4 milioni di euro. L'impresa sta lavorando molto velocemente anche con turni di notte e conta di ripartire subito dopo l'epifania. L'obiettivo è di chiudere i lavori entro la fine dell'estate». Ma il 2019 non è stato solo l'anno dei cantieri. L'obiettivo è anche quello di migliorare l'efficienza di chi si occupa di manutenzione delle strade e delle infrastrutture. Sul fronte della protezione civile è stata siglata una convenzione con l'Ana Belluno per la gestione del centro operativo della Cal di Limana.

«Voglio ringraziare non solo i dipendenti e i colleghi consiglieri - ha spiegato Bortoluzzi - ma anche i tanti volontari di questa provincia».

PATRIMONIO

Sul fonte del patrimonio della Provincia il 2019 è stato un anno di traslochi e alienazioni. Circa 600 mila euro quelli arrivati dalla vendita di un appartamento in via Rugo a Belluno, l'ex Iat di Ponte nelle Alpi, la Casa Cantoniera di Auronzo di Cadore e la stazione di partenza della seggiovia di Col Contras.

PALAZZO BIZZARRINI

«Nel 2019 siamo riusciti a portare a conclusione alcune operazioni importanti - ha spiegato il consigliere Ivan Minella -. Penso all'accordo con Feltre per Palazzo Bizzarrini, che oggi è in comodato a servizio del Comune. O alla caserma dei Carabinieri di Feltre, data in comodato all'Unione Montana Feltrina per il laboratorio di restauro della Fondazione del Melograno».

PROVVEDITORATO

Due in particolare le operazioni che ruotano attorno all'edificio dell'ex Provveditorato agli studi. Il trasloco è stato completato. «Il palazzo sarà restaurato e valorizzato all'interno del nostro patrimonio - spiega Minella - nel frattempo gli uffici hanno trovato posto a Palazzo Butta Calice che è fresco di restauro».

Minella si è poi soffermato sui lavori di riqualificazione dei due centri ittiogenici della Provincia: uno si trova a Bolzano Bellunese (il prossimo anno ci sarà il bando per il bar) e uno a Tomo per i quali sono necessari dei lavori di sistemazione e messa a norma delle briglie.

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

«Il 2020 sarà l'anno giusto - ha aggiunto Minella - per concretizzare il nuovo polo di archivio digitale a servizio dei Comuni e delle nostre società partecipate. Riteniamo sia utile concentrare i server tutti nello stesso posto così da permettere di razionalizzare i costi e migliorare il servizio».

