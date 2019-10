Lavori fantasma, baristi in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Una settimana in sospeso, avvertiti della presenza di un cantiere che in sette giorni in realtà non è mai partito. Il tutto a causa di un macchinario che sarebbe arrivato solamente il lunedì successivo. Torna a montare la protesta in corso Vittorio Emanuele, dove il cantiere più rumoroso della città sta provvedendo ad uniformare il colore del porfido. In prima linea ci sono i baristi, che all'inizio della seconda fase dei lavori sono stati costretti a rimuovere sedie e tavoli dai plateatici per far posto a operai e...