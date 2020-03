LA MISURA

VITTORIO VENETO Sanificazione straordinaria degli uffici comunali in cui la donna, prima vittoriese positiva al Covid-19, aveva lavorato e raccomandazioni igienico-sanitarie a tutti i dipendenti comunali. Sono queste le misure predisposte ieri, domenica, dall'amministrazione di Vittorio Veneto alle prese con la gestione dei siti comunali in cui la signora di mezza età aveva messo piede con scopa, stracci e detergenti nel corso delle sue abituale attività di lavoro come addetta alle pulizie per conto di una ditta esterna, entrando anche in contatto con alcuni dei dipendenti comunali ora in quarantena. Intanto migliorano le condizioni della donna che nelle prossime ore potrebbe anche essere dimessa dall'ospedale di Vittorio Veneto. «Provvederemo ad una sanificazione straordinaria degli uffici in cui la signora aveva lavorato, oltre a fornire ai nostri dipendenti tutte le raccomandazioni del caso. Gli uffici comunali lunedì saranno regolarmente aperti» spiegava ieri il sindaco Antonio Miatto.

SOLO SU APPUNTAMENTO

Nessun rischio chiusura dunque per il municipio di Vittorio Veneto. Tutti gli uffici saranno aperti al pubblico, ma con la modalità già in vigore da due settimane, cioè previo appuntamento telefonico e ingresso limitato ad una persona alla volta, compreso al comando di polizia locale.

GLI AGENTI

E proprio tre agenti sono tra i cinque dipendenti comunali (gli altri lavorano in biblioteca e in anagrafe) posti in isolamento domiciliare perché entrati in contatto con la donna. «I dipendenti in quarantena, perché entrati in contatto con la donna, sono cinque, il sesto era un falso allarme» chiarisce Miatto che sabato, in serata, aveva parlato di sei persone in isolamento. Tutti i dipendenti comunali entrati in contatto con la donna positiva al Covid-19 rimarranno a casa per 14 giorni, evitando contatti con altre persone. Tutti stanno bene e non avrebbero manifestato alcun sintomo come febbre, raffreddore o tosse del Coronavirus. Buone anche le condizioni della signora ricoverata in ospedale a Costa. «La signora sta bene aggiorna il sindaco e probabilmente finirà la terapia a casa, dunque nelle prossime ore potrebbe anche essere dimessa. Questo ad oggi (ieri ndr) è l'unico caso che si registra in città». Quanto al nuovo decreto firmato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Miatto annota: «È entrato in azione come un pugno nello stomaco. Ad esempio, un errore che i supermercati vengano chiusi il sabato e la domenica: in queste ore assistiamo ad una ressa di chi vuole fare scorte temendo i nuovi provvedimenti restrittivi. E poi uno dei problemi principali per una città come la nostra di confine (con la provincia di Belluno e con quella di Pordenone che non sono zona rossa ndr) sono gli spostamenti per il lavoro».

