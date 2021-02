GLI ESPERTI

VENEZIA «Di fronte alla pandemia il vaccino è l'arma più potente che abbiamo, anche nei luoghi di lavoro, l'unico ostacolo rimasto è la mancanza delle dosi necessarie a vaccinare tutti». È il medico del lavoro Davide De Nuzzo a confermare che in era Covid la sicurezza dei lavoratori passa necessariamente per la strada della vaccinazione. Un messaggio, rivolto alle categorie produttive, sottolineato nel corso di un webinar sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dalla Confcommercio Metropolitana per fare il punto sulla situazione vaccinale in un'ottica aziendale e per fare chiarezza sugli attuali obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti stabiliti dalla legislazione vigente. Un tema che è stato affrontato all'indomani della firma del protocollo promosso da Confcommercio Venezia che impegna Federalberghi e Fipe (pubblici esercizi), assieme alle organizzazioni datoriali ed ai sindacati di categoria, ad accedere tempestivamente al programma anti Covid previsto per i lavoratori del settore turistico, che include anche la promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla vaccinazione dei lavoratori. L'attuale contesto pandemico ha accresciuto e modificato il ruolo del medico del lavoro, che fino a marzo 2020 svolgeva il compito di consulente aziendale soprattutto nelle realtà produttive ad elevato rischio chimico. «Il nostro ruolo rimane quello di effettuare le visite necessarie a stabilire se un lavoratore può lavorare o meno e di gestire i suoi dati sanitari ha spiegato il dottor Davide De Nuzzo ma ora dobbiamo predisporre i piani di prevenzione nei luoghi di lavoro e, in caso di focolaio da Covid, diventa necessario gestire il contagio all'interno dell'azienda attraverso un Comitato di emergenza Covid, in accordo con il responsabile del servizio di protezione aziendale, il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori. Questo ci ha portati ad utilizzare i protocolli sanitari utilizzati normalmente per tutelare i lavoratori in un ospedale o in una clinica privata anche in aziende che non avevano nulla a che fare con l'ambito sanitario e in molti casi l'adozione di questi protocolli ha dato alle aziende dei forti vantaggi commerciali». Oltre agli aspetti strettamente sanitari, negli ambienti di lavoro il Covid ha creato anche delicate implicazioni legali, a partire dalla obbligatorietà o meno della vaccinazione che può essere imposta solo da una Legge dello Stato, che attualmente non obbliga il lavoratore a vaccinarsi, né impone la vaccinazione come condizione di accesso agli ambienti di lavoro. «Su questo a legislazione vigente non ci sono dubbi - ha sottolineato l'avvocato Caterina Dal Mas come non ce ne sono sul fatto che secondo il Garante della privacy il datore di lavoro non può accedere e trattare i dati sanitari dei propri dipendenti che indichino se il lavoratore è stato vaccinato, compito che spetta solo al medico del lavoro, l'unico che può suggerire al lavoratore di vaccinarsi».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

