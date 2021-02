FINANZA SOCIALE

PORDENONE Un innovativo accordo di finanza sociale che consentirà di dare risposte in termini di piccoli finanziamenti a persone in difficoltà che da sole difficilmente riuscirebbero a ottenere l'accesso al credito. Si tratta di una esperienza pilota - è il primo caso in regione - voluta e siglata da Crédit Agricole FriulAdria, la storica cooperativa Noncello e la Fondazione Well Fare di Pordenone, realtà associativa del privato-sociale che punta a sostenere lavoratori fragili anche in momentanea difficoltà economica e a rischio emarginazione. L'iniziativa che ha l'obiettivo di favorite l'accesso al microcredito bancario prevede che la Cooperativa Noncello (attiva sul territorio da 40 anni impiega circa 700 addetti, dando opportunità a persone fragili nei servizi come pulizie, gestione del verde, assistenza scolastica e trasporto e accompagnamento sanitario) segnali alla Fondazione i possibili beneficiari con i requisiti per accedere all'agevolazione. La Fondazione presenterà le richieste alla banca impegnandosi a garantire la restituzione del finanziamento (fino a 5mila euro con tempi di restituzione fino a 5 anni) tramite uno specifico fondo di garanzia della Fondazione stessa. Un meccanismo di tutoraggio finanziario che consente di accedere ai prestiti anche a coloro che - secondo i tradizionali criteri previsti dal sistema bancario - sarebbero tagliati fuori.

«Lo strumento che si è trovato - sottolinea Stefano Mantovani, presidente della Coop Noncello - rappresenta un importante traguardo nell'insieme delle iniziative messe in piedi per lo sviluppo di inclusione lavorativa sul territorio. Riconoscersi ed essere riconosciuti come lavoratori corrisponde spesso all'inizio di un percorso che modifica la nostra identità. Per molti dei nostri soci lavoratori questa iniziativa permette di avere accesso al credito per la prima volta nella vita». «Con questa convenzione FriulAdria - spiega Massimo Ritella, direttore regionale della banca - riafferma il proprio impegno nel campo dell'inclusione sociale sperimentando soluzioni finanziarie innovative, mai attuate prima ma che potrebbero in futuro essere adottate anche da altre realtà del terzo settore». Una sorta di modello di microfinanza (nasce a Pordenone, la Regione starebbe guardando con attenzione per replicarlo anche in altri territori) che potrebbe rivelarsi molto utile alla luce di una situazione di crisi e disagio economico post-pandemia di cui già si vedono gli effetti anche sul territorio. La fascia dei lavoratori fragili si sta ampliando: in previsione della riduzione di ammortizzatori sociali e della fine del blocco dei licenziamenti la ricaduta occupazionale e sociale rischia di essere assai pesante. «I segni di fragilità - spiega il presidente di Well Fare, Gianfranco Verziagi - tra i lavoratori stanno purtroppo aumentando. Si fa riferimento a quella fascia di lavoratori che faticano spesso a pagare le bollette, oppure le rette universitarie dei figli e che sta alla soglia della povertà. Questa importante sinergia aiuta a costruire quella casa comune nella comunità che è tra i nostri obiettivi». Well Fare è una fondazione del privato sociale. Opera sul territorio da quasi 5 anni. Tra i soci fondatori Caritas, le associazioni di categoria Unindustria, Confcoop e Legacoop, tutti i Comuni della provincia e l'azienda Roncadin. Un modello di finanza sociale che rappresenta un esperimento destinato ad allargarsi ad altre realtà.

