Lavinox, Mercatone Uno, Dm Elektron Le grandi crisi sotto la lente della Regione

LA POLITICA

TRIESTE Crisi aziendali sotto la lente d'ingrandimento del consiglio regionale. È stata la seconda commissione ieri ad occuparsene ascoltando gli assessori al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

I PUNTI CALDI

Confermato l'incontro di domani a Roma, al Mise, per la Safilo: secondo Bini cassa integrazione straordinaria (Cigs) per 12 mesi e la mobilità per 24 mesi (dunque avere 3 anni di copertura dell'80% dello stipendio) sono le uniche strade percorribili in quanto il piano industriale prevede la chiusura irrevocabile dell'impianto di Martignacco con il licenziamento di tutti i dipendenti. La Regione si è mossa per sondare gli interessi di altre possibili società e Confindustria Udine sta lavorando con Confindustria Belluno per la ricollocazione di alcuni lavoratori. Per quanto riguarda Lavinox che conta 106 addetti a Villotta di Chions «non sono stati rinnovati degli appalti e dunque oggi c'è emergenza occupazionale per circa 90 esuberi. A febbraio scadono gli ammortizzatori sociali mentre gli stipendi sono fermi a ottobre scorso. La Regione ha in corso incontri per una soluzione che è in evoluzione» mentre sul fronte Kipre-Principe di San Daniele e San Dorligo della Valle «vi sono trattative in corso con alcuni fondi di investimento dopo che è scemato l'interesse delle aziende di settore». E poi Dm Elektron di Buja con circa 80 dipendenti: «Il piano aziendale quinquennale prevede la modifica del ciclo produttivo. A dicembre è stato sottoscritto l'accordo di solidarietà per tutti i dipendenti dello stabilimento udinese». Ed ancora la crisi del Mercatone Uno: «Vi sono stati subentri e fallimenti, ora la nuova fase registra 144 imprese contattate per la vendita, di cui buona parte sono straniere, con 22 manifestazioni di interesse. L'operazione non è conclusa. Nel frattempo, il 2 gennaio scorso c'è stato un tavolo tra ministero del Lavoro e sindacati in funzione della Cigs per tutti i 1.689 lavoratori: a fronte del possibile interesse di potenziali compratori, la Cigs è stata prorogata sino a maggio 2020». Bini ha infine ricordato i 20 milioni di euro stanziati per la formazione e la legge SviluppoImpresa che prevede una commissione permanente per monitorare l'economia regionale.

LAVORO

Dal canto suo l'assessore Rosolen ha confermato una proiezione in aumento per la cassa integrazione e una lieve diminuzione dell'occupazione nel terzo trimestre 2019 a confronto con l'anno precedente (516.594 unità contro 523.200) mentre crescono i lavoratori dipendenti nei primi nove mesi 2019 rispetto al medesimo periodo del 2018, con un +1,8% (-7,9% gli indipendenti) paragonato allo 0,6% del Veneto e a una media nazionale dello 0,7%. Ricordate infine le norme di contrasto alla crisi: contributi per la stabilizzazione dei tempi determinati, le incentivazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le norme anti-delocalizzazione, i protocolli sicurezza e le agevolazioni Irap per le aziende che assumono lavoratori in esubero.

REAZIONI

«Tutti gli attori in causa facciano la propria parte per attuare interventi che affrontino la situazione» commentano Cristian Sergo e Mauro Capozzella (M5s) parlando di un «confronto che abbiamo atteso per quasi un anno». Secondo i due consiglieri: «La Regione deve mettere in campo gli strumenti a disposizione per affrontare le crisi ma bisogna occuparsi anche del commercio e va rivisto il modello dell'imprenditoria e del capitalismo». Dalla Ust-Cisl Fvg l'invito ad esercitare un'azione di politica industriale mentre la Cgil ha posto la questione di una imprenditorialità veneta presente in regione che privilegia le sedi del proprio territorio d'origine. Confindustria ha sottolineato il valore dell'impresa Leonardo che ha investito 50 milioni su questo sito produttivo. Furio Honsell (Open Fvg) si è soffermato sulla debolezza e fragilità imprenditoriale della regione.

Elisabetta Batic

