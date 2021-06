Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CERIMONIA VIRTUALEVENEZIA Più di 2500 visualizzazioni ieri nel canale YouTube di ateneo per la cerimonia di laurea dell'università Ca' Foscari per i laureati triennali delle sessioni autunnale e straordinaria 2019-2020. La cerimonia, organizzata a Ca' Dolfin in luogo del Giorno della laurea in Piazza San Marco che non è stato possibile realizzare a causa dell'emergenza sanitaria, è stata seguita in diretta da circa 700 spettatori ed è...