Latitanti, i dossier allo studio degli esperti E Salvini insiste: «I governi li restituiscano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RICERCATIROMA La volontà c'è tutta, e il ministro Salvini la esprime chiaramente: «I governi stranieri restituiscano i terroristi». Il riferimento sembra soprattutto indirizzato alla Francia dove vivono da tempo tutti quelli che hanno beneficiato della dottrina Mitterand. «Se Salvini ha dei fascicoli sui latitanti italiani in Francia ce li dia», rispondono da Parigi. Come dire che la partita per riavere indietro chi si è macchiato di gravi crimini è tutta aperta.In queste ore ministero della Giustizia e ministero dell'Interno stanno...