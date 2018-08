CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LATITANTEROVIGO Era arrivato a Barricata per trascorrere una vacanza tranquilla assieme alla famiglia: non ha fatto in tempo però a sistemare i bagagli nel camping del villaggio turistico Barricata Beach, che è subito arrivata la polizia a mettergli le manette ai polsi.DALLA GERMANIAUn turista tedesco di 28 anni, K.M le sue iniziali, di origine turca, è stato arrestato l'altro giorno mentre soggiornava nella località turistica di Barricata, in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalle autorità turche. Il 28enne risultava infatti...