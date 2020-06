PENTECOSTE IN SPIAGGIA

LIGNANO Con il ponte di Pentecoste a Lignano è partita la stagione balneare 2020. Tutti gli otto chilometri di spiaggia sono stati sistemati per accogliere i bagnanti. Il pallido sole, accompagnato da un venticello fresco, ieri non invogliava a fare il bagno, nonostante ciò non sono mancati i primi cauti tuffi. La presenza di bagnanti sulla spiaggia era a macchia di leopardo, mentre i tratti di arenile liberi erano più frequentati. I concessionari si lamentano delle molte restrizioni, mentre sull'asse commerciale di Sabbiadoro quasi tutte le attività sono state aperte. Più cauti gli albergatori, ma il boom delle aperture degli hotel è previsto verso metà giugno.

LA STORIA

Da oltre 50 anni il ponte di Pentecoste è molto atteso dagli operatori perché coincide con la calata dei giovani (tedeschi, austriaci e non solo), padroni assoluti della Lignano turistica. Quest'anno, invece, nessuna loro presenza; in compenso le arterie del centro e i locali pubblici si sono riempiti di turisti di casa nostra. Si sono visti molti proprietari di case che hanno dedicato la giornata festiva ad arieggiare gli appartamenti e sistemare i giardini. Un tiepido movimento si è registrato anche nelle darsene con i diportisti impegnati a togliere dalla naftalina le proprie imbarcazioni. Anche questo movimento fa ben sperare in una ripresa del turismo.

I COMMERCIANTI

Alcuni operatori dell'asse commerciale di Sabbiadoro dicono che in questi giorni il lavoro ha subito un calo dell'80%, rispetto allo stesso periodo del 2019, ma la stragrande maggioranza è fiduciosa in una ripresa in luglio e agosto. Tutti hanno notato la totale assenza di austriaci: in questo periodo i mercati austriaco e tedesco in passato hanno sempre fatto la parte del leone a Lignano.

Il Comune, intanto, ha portato a termine varie opere di abbellimento: nuovi marciapiedi, impianti di illuminazione, manti stradali. Ultimato il cantiere in viale Europa, l'arteria principale che porta al centro di Sabbiadoro, appena riaperta. «Già ieri ci siamo trovati meglio del primo giorno di apertura dice Giorgio Ardito presidente della Spa Pineta che gestisce l'omonimo arenile con i nuovi protocolli che dobbiamo rispettare e far rispettare in spiaggia. L'avvio è andato benino. Quest'anno lavoreremo con i tantissimi friulani e veneti che sono proprietari di residenze turistiche a Lignano. Come novità quest'anno abbiamo ristrutturato alcuni bagni, mentre nel 2, bandiera tedesca, farà bella mostra un nuovo mosaico realizzato dalla scuola di Spilimbergo. Altra realizzazione conclude Ardito - è la nuova illuminazione e i nuovi parapetti riguardanti la passeggiata sopraelevata di Pineta».

GLI ALTRI OPERATORI

«Dei due alberghi di cui dispongo dice Enrico Guerin, presidente della locale Confcommercio ho aperto quello di Sabbiadoro, l'altro di Riviera lo aprirò verso la metà di giugno. Attualmente sono circa una trentina gli alberghi aperti a Lignano, gli altri, secondo quanto ho potuto apprendere, alzeranno il sipario entro l'inizio di luglio. C'è una nota positiva conclude : stanno riprendendo, seppur lentamente le prenotazioni, ma per noi rimane fondamentale la riapertura, che ci auspichiamo più presto possibile, da parte dell'Austria».

Enea Fabris

