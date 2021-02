IL BILANCIO

BELLUNO «Lascio un'azienda con un bilancio sicuramente sano e con una serie di indicatori di risultato positivi che, in questi anni, ci hanno portato a ricoprire uno dei ruoli di maggior rilievo tra tutte le aziende sanitarie del Veneto». Ultimi giorni e ultime incombenze per il commissario dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno. Da lunedì la poltrona del suo ufficio sarà occupata da un'altra persona e la targhetta appesa alla porta avrà un altro nome. Forse quello di Rosanna Zatti, attuale direttore amministrativo dell'azienda bellunese, ma il governatore Zaia non si è ancora espresso (potrebbe farlo oggi).

IL SALUTO

Rasi Caldogno ha ottenuto l'incarico da direttore generale nel 2016. Il suo percorso, come ha specificato nel video di addio trasmesso ieri pomeriggio su Facebook, è coinciso con la nascita dell'Usl 1 Dolomiti prima suddivisa nelle due Usl di Belluno e Feltre. «Sono stati anni di grandi sfide ha raccontato Caldogno affrontate ogni giorno con il massimo impegno e un incessante lavoro. Penso ai problemi che hanno riguardato la carenza di medici specialisti e, adesso, il reclutamento di sanitari di ogni tipo per far fronte all'emergenza covid che ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario e ha toccato in maniera profonda le vite di ciascuno di noi». La provincia di Belluno, a causa delle sua morfologia, porta con sé enormi difficoltà legate al mantenimento dei servizi nelle terre alte. «Un territorio ostico e difficile lo ha definito Caldogno ma pieno di bellezza che ci ha obbligato a cambiare il modello organizzativo dell'azienda».

L'EREDITÀ

Tra i risultati conseguiti in questi anni ha voluto ricordare la nuova piastra operatoria dell'ospedale di Feltre e i nuovi reparti di Rianimazione, Radiologia e Pronto Soccorso. Ma in ballo ci sono anche i progetti di miglioramento funzionale e anti-sismico degli ospedali. Cantieri aperti a Pieve di Cadore e lavori avviati ad Agordo. Mentre a Lamon la ristrutturazione partirà a pasqua. «Non dimentichiamoci del progetto da 39 milioni di euro previsto al San Martino di Belluno ha sottolineato il commissario dell'Usl 1 Dolomiti Spero che possa essere avviato nei prossimi mesi. Inoltre abbiamo potenziato tutta la rete di emergenza urgenza potenziata, rinnovando i mezzi e intervenendo con la ristrutturazione di gran parte dei Pronto Soccorso della nostra azienda». Caldogno ha citato i lavori a Feltre, Agordo, ma anche quella che sarà la nuova base dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Belluno, invece, vedrà la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso dedicato ai pazienti covid-19. In cinque anni sono stati spesi 14 milioni di euro per l'acquisto di nuove apparecchiature. L'ultima, comunicata due giorni fa, riguarda la Tac Revolution del valore di circa 1 milione di euro che sarà posizionata in Radiologia a Belluno.

IL GRAZIE

Caldogno ha ringraziato le istituzioni e gli enti della provincia che «hanno permesso di gestire sia la quotidianità sia le emergenze con una logica di rete nel rispetto dei ruoli reciproci». Il mondo del volontariato «sempre generoso e partecipe». I cittadini. Coloro che permettono all'Usl di essere ciò che è, ossia «le persone che collaborano e ci lavorano». Quella che rimane, ha concluso, «è un'azienda in grado di affrontare le grosse sfide che ci saranno. Guardo con fiducia a tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte e che sapranno mettere in campo le energie necessarie per garantire le migliori curea cittadini e turisti». (D.P.)

