Lasciano il lavoro: i ragazzi di Azzon si mettono a pulire

LA MOBILITAZIONECORTINA Si sono attivati in autonomia, aiutando tanti senza chiedere nulla. Anche i ragazzi del Sestiere di Azzon sono intervenuti nell'emergenza che ha colpito diversi villaggi della loro contrada, sparsi nei prati sul versante occidentale della conca d'Ampezzo. Si sono mossi con il loro camioncino bianco, acquistato con i proventi delle feste campestri e delle altre attività. Per cercare braccia forti, da usare per ripulire e sistemare, hanno utilizzato i contatti del direttivo dell'associazione, che solitamente servono per...