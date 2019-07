Lasagna: «Gol con l'Udinese per meritare gli Europei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La nuova Udinese ha una linea di credito aperta da parte dei suoi tifosi. La corsa alle tessere prosegue, forse oltre le più rosee previsioni. Tanto che in 10 giorni è già stata superata la quota dei seimila abbonati e il nuovo obiettivo della società possono essere i quindicimila fedelissimi. Restano disponibili i carnet a prezzo promozionale per gli sportivi del Friuli Venezia Giulia e gli studenti universitari, per i quali il costo è di 70 euro. «È una campagna - dice il direttore generale Collavino - pensata per portare le famiglie...