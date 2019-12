Lasagna deve riabilitarsi, Teodorczyk verso Parma

Nel 2020 Kevin Lasagna è chiamato a sostenere l'esame di riparazione. Deve riabilitarsi dopo aver deluso nell'anno solare che sta per concludersi, in cui gli è mancata la continuità di rendimento, dimostrando in diversi casi (Verona su tutte) di avere scarsa mira così da sbagliare gol facili facili.

L'attaccante - che finora è sempre stato sostenuto dagli ultimi tre allenatori bianconeri, in particolare da Tudor e Gotti - ha anche una motivazione in più per dare una svolta convincente alla propria stagione. Dopo essere entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, KL15 Lasagna ha come obiettivo personale quello di essere tra i convocati per disputare i campionati Europei 2020. Un obiettivo che può centrare solo fornendo prove convincenti da qui a fine campionato. La squadra è pronta ad aiutarlo.

Intanto, sul fronte mercato c'è da registrare un interessamento del Parma per l'attaccante polacco Lukasz Teodoroczyk e per il difensore cileno Francisco Sierralta. Sembrano invece rientrate le voci, provenienti dall'Argentina, che parlavano di un interessamento del Racing Avellaneda per Ignacio Pussetto, che sembra destinato a rimanere a Udine a meno che la famiglia Pozzo non opti per un suo trasferimento al Watford.

A pagina XII

© RIPRODUZIONE RISERVATA