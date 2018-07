Laruccia: «Passo annunciato, ma ora ci diano i servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRECENTAUn decreto del ministero della Salute rende definitiva la chiusura del Punto nascita dell'ospedale San Luca di Trecenta, di fatto non in funzione già da più di un anno anche per questioni di organico. È un addio annunciato, dato che già alla fine del 2014 il Comitato percorso nascita nazionale evidenziava che i parti nel nosocomio altopolesano nell'anno in questione erano stati solo 347.POCHI PARTIIl fatto di avere volumi di casistica bassi, sotto i 500 casi l'anno, per il Ministero aumenta infatti il rischio collegato alla ridotta...