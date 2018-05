Lancioni, macchina da 4 milioni e mezzo di sbarchi all'anno Avm: il piano è ok

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DECISIONIVENEZIA Avanti tutta sulle misure per contenere l'impatto dell'assalto turistico. Nel giorno in cui Airbnb certifica la pressione in carico ai veneziani (ne riferiamo a pagina 14 del fascicolo nazionale), il Comune ribadisce la sua linea. Lunedì è stato il giorno dei bollini gialli, rossi e neri per i giorni estivi in cui potrebbe scattare la chiusura dei varchi, ieri l'attenzione si è centrata sulle politiche di gestione dei flussi che arrivano con i granturismo da altre località del litorale. IL BILANCIOE la sperimentazione...