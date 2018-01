Lampade a led e nuovi lampioni sulle strade comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ILLUMINAZIONE PUBBLICAROVIGO Una nuova luce sta per investire Rovigo e le sue frazioni. Nelle prossime settimane è previsto infatti l'avvio dei lavori per l'installazione sul territorio comunale rodigino di ben 720 nuove plafoniere per l'illuminazione stradale, oltre a quaranta lampioni nuovi di zecca. A beneficiarne saranno le bollette elettriche di Palazzo Nodari, grazie all'eliminazione delle vecchie lampadine a incandescenza e all'introduzione di un nuovo sistema di illuminazione stradale a led a bassissimo consumo. dell'importante...