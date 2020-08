LE REAZIONI

UDINE «Non dovrebbe esserci bisogno di provocazioni per richiamare l'attenzione del governo e ottenere risposte. Eppure perché l'Esecutivo prendesse atto dell'emergenza migratoria in corso a Gonars e in altri comuni del Fvg c'è voluto l'atto di forza del sindaco Boemo. Il suo viaggio verso Roma è stato infatti interrotto dalla notizia dell'individuazione di una soluzione per i migranti sedicenti minorenni arrivati nei giorni scorsi a Gonars. Una soluzione che è però solo temporanea, perché gli arrivi sono quotidiani. Grazie all'interessamento del senatore Gasparri e mio nei prossimi giorni una delegazione di sindaci del Friuli Venezia Giulia saranno ricevuti dal ministro Lamorgese al Viminale. L'occasione per far presente al ministro una situazione che grava quasi unicamente sui sindaci», fa sapere in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.

IL PD

«Il disagio di molti sindaci del territorio regionale per l'evoluzione della situazione connessa all'afflusso di migranti in Friuli Venezia Giulia, e segnatamente di minori stranieri non accompagnati» è stato il tema al centro di una lettera inviata ieri dalla deputata Debora Serracchiani al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo i contatti avuti con alcuni sindaci di Comuni del territorio, quali Pradamano, San Giovanni al Natisone e Muggia.

«A fronte di questi fenomeni - scrive la parlamentare al ministro - Le chiedo che in via emergenziale le Prefetture competenti si attivino affinché il prima possibile siano effettuati trasferimenti per alleggerire soprattutto i piccoli Comuni, che devono far fronte a compiti per i quali non sono attrezzati». Perché i Comuni, spiega Serracchiani, «soprattutto quelli di medie e piccole dimensioni non sono strutturati né hanno le competenze per prendersi in carico i minori stranieri non accompagnati, e nemmeno sono in grado di creare strutture, neanche provvisorie con tende da campo, per accoglierli e far fare loro la quarantena obbligatoria.

La deputata chiede quindi un immediato aiuto dal Governo, sia dal punto di vista economico che della creazione di protocolli precisi per la gestione di questi arrivi dalla rotta balcanica, altrettanto pesanti da affrontare quanto quelli che arrivano via mare».

Riferendo delle «recenti rivolte nei centri di accoglienza e nel Cpr di Gradisca, e dei recentissimi esecrabili fatti criminosi che hanno coinvolto dei minori stranieri», Serracchiani avvisa che «lo stato delle cose favorisce comportamenti, anche da parte di figure istituzionali, intesi a dare la più ampia eco mediatica alle effettive difficoltà» e sottolinea «la vera e propria resistenza passiva svolta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che, pur avendo competenza primaria sugli enti locali e sulla sanità, non svolge alcun ruolo di supporto e anzi è il primo soggetto istituzionale a cercare profitto di consenso da una situazione oggettivamente complessa».

