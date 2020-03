LAMON

Municipio di Lamon in quarantena. Negli uffici del Comune dell'altopiano il coronavirus ha decimato i dipendenti. La positività accertata di un impiegato, ufficializzata domenica sera al sindaco Ornella Noventa dal Dipartimento di Igiene dell'Usl Dolomiti, ha fatto sì che tutti quelli che sono venuti a contatto con la persona positiva venissero messi in quarantena domiciliare. E così in municipio lavora solo un dipendente che si occupa delle funzioni indispensabili che sono principalmente quelle dell'Anagrafe. È stata mandata a casa per il virus anche il sindaco Ornella Noventa che è alla suo secondo stop dopo quello dovuto al contatto dei giorni scorsi con un'altra persona positiva che aveva frequentato per motivi di lavoro il municipio.

E a questo punto sindaco cosa succede?

«Anche il nostro municipio deve fare i conti con il coronavirus ed è la seconda volta che accade nel giro di poco tempo. Ora però la questione è certo più grave visto che i dipendenti sono tutti a casa tranne un impiegato che, per motivi di ferie, non era venuto a contatto con la persona che è stata ritenuta positiva al covid-19. L'unico presente dentro le mura del palazzo si deve occupare un po' di tutto, soprattutto però deve seguire la gestione dell'Anagrafe che è un ufficio che deve essere al passo con i tempi dovendo registrare, passo dopo passo e con una puntualità quotidiana, nascite, decessi e altre incombenze basilari».

Sindaco quindi lei è ancora costretta a rimanere in casa sospendendo, di fatto, la sua attività amministrativa?

«Certo e non è la prima volta, sono rimasta ai domiciliari anche da lunedì 9 marzo a giovedì 12 perchè ero venuta in contatto, come altri in Comune, con un carabiniere che aveva frequentato il municipio per motivi professionali risultato poi positivo. La mia prima assenza era stata sostanzialmente volontaria ora però la situazione di questi giorni è ben più importante. Io come sindaco sono fuori gioco e le funzioni di primo cittadino sono state assunte dal mio vice Federico Faoro. Il problema più grosso però è che l'intera macchina del Comune è ferma e che è al lavoro solo un impiegato che deve fare ogni cosa».

Quanto potrà durare questo stop?

«Per il momento non lo so con precisione visto che le modalità di quarantena sono calcolate caso per caso, una persona è sotto osservazione da quando è venuta a contatto con chi è positivo. Quindi ci saranno assenze scaglionate».

E lei quando potrà ritornare a rimettere la fascia tricolore?

«Non lo so con precisione ma penso la prossima settimana. Nel frattempo rimarrò a casa visto che ero anche ferma sul lavoro visto che la mia professione è quella di insegnante».

E che precauzioni dovrà tenere con chi vive sotto il suo stesso tetto?

«Ci sono delle regole base da tenere come dormire da soli, usare esclusivamente un bagno, mangiare a distanza e rimanere, anche in casa, ad un metro di distanza».

Ma, sindaco, e i suoi famigliari sono in quarantena?

«No possono circolare tranquillamente, se dovessero avere sintomi particolari vedremo poi cosa fare»

L'hanno sottoposta ad un tampone?

«No ho chiesto di poterlo fare ma mi hanno risposto che se non ci sono sintomi particolari non verrò sottoposta all'esame».

E come si sente?

«Toccando ferro bene e spero che continui così. Comunque in questi giorni ho il piacere di riscoprire il piacere della casa e di quelle cose che prima, presi dalla vita frenetica, non facevamo più. Oggi (ieri) ho fatto gli gnocchi che non impastavo più ormai da anni».

Alessandro Tibolla

© RIPRODUZIONE RISERVATA