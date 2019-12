CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAGUNAVENEZIA Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici e altri 60 milioni di euro l'anno per la salvaguardia di Venezia che, così, diventano 100. E saranno soldi che non avranno nulla a che vedere col Mose. Il subemendamento presentato dal senatore veneziano del Pd Andrea Ferrazzi da ieri mattina è parte integrante della Legge di Bilancio: la Commissione Bilancio del Senato lo ha infatti approvato e, dopo il voto, depositato in segreteria. Il passaggio di ieri era quello decisivo, ora è previsto che approdi...