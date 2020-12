LAGUNA SUD

CHIOGGIA Un week end con l'acqua alta incombente, ma l'azione combinata del Mose e del baby Mose dovrebbe aver scongiurato danni effettivi alla città. Il condizionale è legato all'impossibilità di riferire cosa è accaduto nella notte appena trascorsa in cui le previsioni di marea del Cpsm (Centro previsioni e segnalazioni marea di Venezia) si attestavano sui 130 centimetri: un picco che sarebbe stato raggiunto alle 2,55 alla Punta della Salute. La previsione dell'Ispra, nel pomeriggio di sabato, invece, era più tranquillizzante, per Chioggia, dato che indicava 119 centimetri alle 2 della stessa notte, a Vigo: un livello ampiamente entro la portata del Baby Mose, anche se permane l'incertezza legata alla variabilità del vento. Il successivo picchi di marea, 130 centimetri a Vigo (previsioni Ispra), è collocato nel primo pomeriggio di oggi, alle 13.30.

Ma in ogni caso il Mose, che è rimasto sempre sollevato doveva mantenere un livello sui 70 centimetri.

In città, comunque, sono state prese tutte le misure possibili. L'Alert System comunale ha avvertito tutti i fruitori del servizio dell'arrivo delle maree e sono stati disposti gli abituali interventi di supporto, a cominciare dalla possibilità, per i residenti del centro storico, di parcheggiare i loro veicoli gratuitamente, sei ore prima e sei ore dopo l'evento previsto, nei park comunali adiacenti, ovvero Saloni, Borgo San Giovanni e Isola Unione est.

LE CONTROMISURE

A tutti è stato ricordato anche il divieto di parcheggiare sopra i ponti, per non comprometterne le condizioni statiche, divieto che è stato, più volte, disatteso in altre occasioni, semplicemente perché i ponti in questione sono più vicini al centro.

Per quanto riguarda abitazioni e negozi, tutti sono dotati di paratoie da installare sugli ingressi: ancora troppo recenti i ricordi della disastrosa acqua alta del novembre 2019, quando l'impossibilità di alzare le paratie del Mose, segnò la condanna di Chioggia, Pellestrina e Venezia all'ennesima inondazione.

E, comunque, è raccomandabile la precauzione di spostare in alto tutto ciò che di deperibile può trovarsi ai piani terra o nei magazzini del centro storico. Resta il fatto che la tensione in città, per il possibile evento di marea eccezionale, è stata alta, in questi giorni di continua attesa. Al punto che ieri, verso mezzogiorno, si è sparso il panico quando hanno cominciato a suonare le sirene delle navi ormeggiare al Mercato ittico e nella zona portuale.

Era, in realtà, la manifestazione di solidarietà che il mondo della pesca aveva voluto tributare ai pescatori di Mazara prigionieri in Libia da oltre tre mesi e che, in molti porti italiani, si è concretizzata con questa accensione delle sirene. Tuttavia, tra chi non sapeva, si è sparsa perfino la voce che fosse andato in tilt l'intero sistema del Mose e che le sirene stessero avvertendo di un pericolo incombente. Nulla del genere, per fortuna, ma il rischio è stato rinviato ad oggi pomeriggio.

Diego Degan

