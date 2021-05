Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEVENEZIA Entravano in azione di notte, determinati e violenti. E non si facevano scrupolo di colpire anche gli anziani, che erano anzi forse tra le loro vittime preferite. Così, ad esempio, in una notte di maggio dell'anno scorso, erano piombati anche nella canonica di Carpenedo. Avevano svegliato il malcapitato sacerdote, ultrasettantenne, minacciandolo di morte, se non gli avesse consegnato il denaro: poco più di 4mila euro....