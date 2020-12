IL CASO

BELLUNO Troppe richieste di tamponi. È la psicosi da covid. Su un campione di 100 persone, circa 30 chiedono di eseguire il test pur non avendone bisogno, questo spiega chi lavora in prima linea. «La richiesta è molto alta spiega Enzo Bozza, medico di base a Vodo e Borca di Cadore Molte persone si lasciano sopraffare dalla paura. Oppure lo chiedono perché 15 giorni prima hanno incontrato una persona che è poi risultata positiva». Ma c'è anche il caso del Comune che scopre un dipendente positivo che lavora però da casa e decide di tamponare tutti quanti. Quindi, continua Bozza, «non dobbiamo lasciarci trasportare dall'onda dell'emotività, ma cercare di alleggerire il lavoro che grava sul laboratorio analisi».

I TIMORI

La situazione è stata segnalata subito dall'azienda sanitaria. Ci sono troppi tamponi molecolari e il laboratorio sta andando in sovraccarico. Di conseguenza i giorni di attesa per il referto si allungano. Ora sono diventati addirittura 4. L'Usl 1 Dolomiti ha quindi diramato un avviso a tutti i medici di base per aiutarli a gestire i pazienti positivi: «Se la persona non ha specifiche esigenze lavorative, sociali o sanitarie si legge nel comunicato raccomandare 21 giorni di isolamento senza tamponi di verifica intermedi. Al termine di questo periodo, se è asintomatico da almeno una settimana e non immunodepresso, potrà uscire dall'isolamento senza tampone finale». La letteratura scientifica spiega infatti che dopo 21 giorni un positivo non è più contagioso (indipendente dal risultato del tampone). Per coloro che, invece, hanno esigenze specifiche si può prescrivere un tampone al decimo giorno. Mentre ai contatti del caso sarà fatto il tampone antigenico rapido. Da qualche giorno anche i medici di base sono in prima linea nella gestione dell'emergenza.

PRIMA LINEA

«Io ho già cominciato a eseguire tamponi rapidi racconta Enzo Bozza Ho ricevuto un primo kit da 20 test quindi sto molto attento a usarli. Le richieste però sono tante. Circa il 30-35% delle persone potrebbe fare a meno. MI vengono in mente alcune aziende, dove non ci sono stati contatti, o società sportive che per scrupolo lo fanno eseguire a tutti. Capisco la necessità di tutelarsi ma così si manda in tilt il laboratorio analisi». Alcuni amministratori locali, nel frattempo, si sono lamentati delle code ai drive-in. Una polemica vecchia che non trova però riscontro nei monitoraggi quotidiani dell'Usl 1 Dolomiti. «I tempi di attesa medi nei nostri drive-in ad accesso libero fa sapere l'azienda sanitaria sono attualmente tra i 10 e i 20 minuti. L'unico un po' in difficoltà è quello di Agordo dove i tempi medi si allungano all'ora e mezza. Le persone che hanno un appuntamento eseguono il tampone all'orario prefissato con attese brevissime».

SENZA STUDENTI

Inoltre, i drive-in non sono più appesantiti dai tamponi agli studenti che vengono eseguiti invece dal team scuola nel comune dove ha sede l'istituto. C'è però una novità in arrivo. Tra qualche giorno, in ogni covid point della provincia, ci sarà una persona che aggiornerà dei cartelli con i tempi di attesa per l'esecuzione del tampone. Un po' come avveniva nelle code a Gardaland. «Al momento non abbiamo ricevuto lamentele continua l'Usl 1 Dolomiti Il problema, semmai, riguarda le refertazioni. In questo caso i giorni di attesa sono diventati 4». Accade, quindi, che molti rimangano bloccati a casa anche se negativi. Ma si tratta di un disagio che non dipende dal personale: «È un limite tecnico della macchina che esegue i referti. Anche se si aggiungessero medici non cambierebbe nulla. I tamponi da analizzare sono troppi».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA