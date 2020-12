IL VIAGGIO

PORDENONE «L'opposizione tra le tenebre e la luce ci aiuta a comprendere quello che accade oggi nel nostro cuore: un'esperienza di angoscia e speranza che viviamo tutti i giorni a causa di questo virus, che colpisce forte».

Con queste parole, il vescovo di Pordenone Giuseppe Pellegrini ha accompagnato i fedeli nella messa solenne celebrata nel duomo di San Marco, in centro città. Nella navata centrale della chiesa simbolo di Pordenone, tante persone. Distanziate, con la mascherina, ordinate all'entrata e all'uscita. All'esterno un'auto dei carabinieri. Alle spalle della vettura con le sirene (spente), il deserto.

IN CENTRO

Il Natale in zona rossa è accompagnato dalla pioggia, che a intermittenza diventa anche diluvio. Corso Vittorio Emanuele è una lingua di ciottoli senza una voce, un passo, un tacco a far rumore sotto i portici. L'unico suono è quello prodotto dalla filodiffusione installata dal Comune per il periodo festivo. Passa musica natalizia, per nessuno. Stesse scene in corso Garibaldi e piazza XX Settembre. Lavora - per asporto - solo qualche pasticceria, e le uniche persone che si incontrano salgono subito in macchina, per raggiungere il pranzo di Natale più strano di sempre.

Ci si sposta poi nel quartiere delle Grazie, dove la messa è frequentata da poco più di cinquanta persone: la chiesa è semi-vuota. «Così è facile mantenere il distanziamento», spiegano i volontari in pettorina che controllano gli accessi e le uscite all'ingresso della chiesa. Tutti sono invitati alla sanificazione delle mani, e la mascherina è indossata correttamente da parte di tutti i fedeli che assistono alla celebrazione. Viale Treviso, una delle principali porte d'accesso alla città, sembra invece una stradina di campagna. Tra la Fiera e le Grazie domina il silenzio, c'è solo qualche cittadino che passeggia, da solo o con il proprio cane al guinzaglio.

SULLE STRADE

Nelle prime ore del mattino, il traffico risultava praticamente azzerato. Un po' più di movimento a ridosso dell'inizio delle celebrazioni nelle chiese della provincia. Sulla Pontebbana pochissime auto, qualche camion che trasportava beni deperibili. Difficile, visti i movimenti ridotti al lumicino, immaginare una schiera di controlli a tappeto. Si incontra qualche pattuglia, sia sulle arterie principali che in centro a Pordenone. Ma è una presenza discreta, che serve prima di tutto ad avvertire e solo in casi estremi a multare. Le luci, le uniche, arrivano dalle case, dove il pranzo, affidato alla responsabilità di ognuno, può proseguire. Almeno quello, in un Natale surreale. Ed è stato proprio nelle ore dedicate al pranzo più importante dell'anno, che la provincia si è totalmente spenta. In giro neanche una macchina, per chilometri.

IL RIENTRO

Il traffico è lentamente ripreso nella seconda parte del pomeriggio, quanto tanti pordenonesi hanno lasciato le case che avevano raggiunto per ricongiungersi a parenti o amici, spostamenti tutti consentiti entro i limiti fissati dal decreto natalizio. Ma anche in corrispondenza dell'orario scelto da molti per il rientro a casa, le strade sono rimaste pressoché sgombre. Il silenzio totale, nel Natale più strano, è tornato a calare verso sera, a ridosso del coprifuoco delle 22. Le strade sono tornate deserte. Ieri più persone a passeggio, anche in centro città.

