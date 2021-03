LA ZONA ROSSA

BELLUNO Alla fine si dovrà rinunciare anche al taglio e alla piega. Lo scatto in zona rossa da lunedì mette a terra anche quelle categorie di lavoratori che, fino a questo momento, resistevano. Il passaggio di colore, da arancione a rosso, comporterà la chiusura dei saloni di acconciatura, dei centri estetici e anche dei negozi. Resteranno aperti, come ai tempi del primo lockdown di marzo, solo farmacie e negozi alimentari. Beni di prima necessità.

LE REAZIONI

La novità temuta e vociferata da ieri è ufficiale: centri e saloni dovranno restare chiusi. «Devo ancora leggere e capire», diceva ieri sera la rappresentante della categoria estetiste Alessandra Feltrin. Ivana De Pizzol, portavoce invece per gli acconciatori, la situazione ce l'aveva fin troppo chiara. «È l'ennesima mazzata commenta -, già con l'arancione non ci si poteva spostare da un comune all'altro, nemmeno per raggiungere il proprio parrucchiere di fiducia anche se all'inizio sembrava di sì. Insomma, già quello era stato una mazzata per noi. Abbiamo perso il lavoro di Pasqua 2020, a Ferragosto e a Natale non è andata come gli scorsi anni e ora perderemo anche l'appuntamento con Pasqua 2021. Cosa dire? È la botta finale». Dicembre non è andato poi tanto male per De Pizzol, che nella sua attività ha guadagnato quasi quanto il 2020, ma gli altri mesi hanno visto una flessione costante del lavoro. «In questo momento occorre inventarsi qualcosa di nuovo spiega -, io ho introdotto una linea di prodotti agli oli essenziali, altri sono andati incontro al cliente preparando kit personalizzati per le tinture da farsi in casa. Cosa vuole che le dica? La crisi porterà con sé, di necessità, una selezione». E in una nota ieri, la referente regionale di Confartigianato Benessere, Tiziana Chiorboli dice: «Grave danno economico per il comparto dalla chiusura in zona rossa stimabile in almeno 18 milioni e mezzo di euro. Vero pericolo sono operatori abusivi». In Veneto operano 11.960 aziende di acconciatura ed estetica con 24.153 addetti.

ASCOM

Qualcuno non rialzerà più le serrande, come già era successo a giugno dopo il primo lockdown. Ne è convinto il presidente di Ascom Belluno Paolo Doglioni. Le manifestazioni servono a poco secondo lui, più propenso a chiedere con le buone attenzioni, ristori adeguati e un'accelerata sulle vaccinazioni. «Ormai in molti sono oltre il limite della sopportazione e non potrebbe essere diversamente commenta -, i bellunesi hanno una grande capacità di resistenza ma non so ancora fino a quando. È necessario un segnale forte da parte del Governo».

LA PROTESTA

Intanto ieri a Sedico è andata in scena un'altra manifestazione, la seconda dei ristoratori questa settimana, dopo quella di giovedì in via Vittorio Veneto a Belluno. Titolari di ristoranti e bar ma anche dipendenti in cassa integrazione, che non percepiscono soldi da novembre, hanno fatto sentire la loro voce. È l'ennesimo grido di aiuto che si alza dal territorio a testimonianza di una sofferenza sociale che, nelle prossime settimane, potrebbe peggiorare.

