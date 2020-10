LA ZONA PIÙ COLPITA

AGORDO Ondata di maltempo con conseguenze, fortunatmanete, minori rispetto alle aspettative. Le previsioni, del resto, non facevano presumere niente di buono e l'allerta, dopo Vaia, è stata pressoché generale con sindaci, protezione civile e uomini della pubblica sicurezza che hanno continuato a monitorare il territorio per tutto l'arco della perturbazione. Non sono mancati comunque i problemi. La situazione più grave in località La Stanga in comune di Sedico. F.M. 26 anni di Belluno, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura, una Ford Fiesta, ed è finito nel torrente Cordevole. L'uomo che stava percorrento la strada regionale 203 in direzione Agordo è uscito autonomamente dall'auto ed è stato portato all'ospedale di Agordo per accertamenti, mentre per i vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento ai carabinieri hanno dovuto resistere dopo un primo tentativo di recuperare il mezzo. L'auto nel pomeriggio è risultata completamente sommersa dal Cordevole. Il recupero del mezzo è rimandato a quando le condizioni meteo lo permetteranno. Altri interventi dei vigili del fuoco sono stati registrati in località La Valle e lungo la strada provinciale 3 della valle Imperina.

Inevitabile davanti a precipitazioni così consistenti non correre con il pensiero a Rocca Pietore il cui territorio, martoriato da Vaia nell'autunno di due anni fa, ancora adesso mette a nudo la sua fragilità e la sua vulnerabilità davanti ad eventi come quello di ieri. Fortunatamente, come ha spiegato il primo cittadino Andrea De Bernardin questa volta il territorio di Rocca è stato risparmiato. «Indubbiamente siamo sottoposti - ha detto De Bernardin- ad uno stress psicologico non indifferente in quanto ogni volta che si presentano questi fenomeni meteo c'è da prendere paura, considerato che ora le previsioni che vengono diramate attualmente sono quasi sempre azzeccate e anche questa volta sono state precise nel mettere in evidenza l'intensità della perturbazione. Con delle precipitazioni in più momenti intense accompagnate anche da venti in quota con la preoccupazione che sale per i villaggi alti come Caracoi o Laste dove lassù, siamo a circa 1500 metri di quota si inizia a sentire molto bene le folate di vento intenso. E quindi oltre alla pioggia intensa con il pericolo di smottamenti c'è anche il problema del vento e della possibilità di alberi che si schiantano magari sulla strada. E una volta provata questa esperienza si sta sempre in perenne tensione che ricapiti di nuovo. Al momento comunque sembra che il peggio sia passato - conclude De Bernardin- e che possiamo dire di essere indenni a questa ondata di mal tempo considerato che grossi problemi non ne sono stati segnalati fin'ora. Diciamo che fortunatamente a tratti è stato ridotta l'intensità della pioggia e questo ha ridotto il rischio anche se il torrente Pettorina, il Cordevole e i vari affluenti minori si stanno comunque ingrossando e quindi per cantare lo scampato pericolo è necessario che nelle prossime ore le precipitazioni cessino».

